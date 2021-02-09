У штаті Джорджія розслідують вимогу Трампа скасувати результати виборів

Результати розслідування можуть призвести до початку кримінального провадження щодо екс-президента США.

Канцелярія державного секретаря штату Джорджія почала розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа за його вимогою скасувати там результати президентських виборів, що може привести до відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Reuters.

2 січня Трамп подзвонив держсекретареві штату Бреду Раффенспергеру і зажадав, щоб він скасував результати виборів через нібито шахрайство при підрахунку голосів.

"Офіс держсекретаря розслідує отримані скарги. Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора", — сказав представник офісу Раффенспергера.

Радник Трампа Джейсон Міллер стверджує, що дзвінок Трампа Раффенспергеру не був якимось порушенням.

"У запланованій розмові між президентом Трампом, держсекретарем Раффенспергером і юристами з обох сторін не було нічого неправильного або небажаного. Якщо Раффенспергер не хотів, щоб йому дзвонили з приводу виборів, йому не варто було балотуватися на пост держсекретаря", — сказав він.

Юристи кажуть, що телефонні дзвінки Трампа могли порушити як мінімум три кримінальні закони про вибори в штаті: змова з метою здійснення фальсифікації виборів, злочинне підбурювання до фальсифікації виборів і навмисне втручання у виборчий процес. Порушення караються штрафом або позбавленням волі.

Експерти стверджують, що в разі якщо проти Трампа буде заведено кримінальну справу, він, швидше за все, доведе свої дії тим, що був упевнений, що вибори були сфальсифіковані.

У телефонній розмові 2 січня Трамп просив Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб забезпечити собі перемогу.

"Усе, чого я хочу, це всього лише 11 780 голосів", — йдеться в записі розмови.

Саме таку кількість голосів було необхідно Трампу для перемоги на виборах у штаті.

Після завершення розслідування держсекретар штату напише звіт і передасть його виборчій комісії штату, після чого буде вирішуватися питання, чи передавати його далі генеральному або місцевому окружному прокурору.

Зазначимо, що 65-річний Бред Раффенспергер, підтримував Дональда Трампа з того моменту, як він вступив у передвиборчу президентську гонку. До політичної кар'єри він займався будівельним бізнесом. Потім два роки відпрацював у міській раді і чотири роки в Палаті представників Джорджії. "Він жорстко бореться зі злочинністю і підтримує наших військових і ветеранів", — говорив про нього Трамп у 2018 році. Однак у 2020 чинний президент уже назвав Раффенспергера "ворогом народу". Той, у свою чергу, на суботній прес-конференції знову повідомив, що в Джорджії не було фальсифікацій і він особисто спостерігав за багаторазовим перерахунком голосів.