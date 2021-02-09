В штате Джорджия расследуют требование Трампа отменить результаты выборов

Результаты расследования могут привести к началу уголовного производства в отношении экс-президента США.

Канцелярия государственного секретаря штата Джорджия начала расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа за его требование отменить там результаты президентских выборов, что может привести к открытию уголовного производства.

Об этом сообщает Reuters.

2 января Трамп позвонил госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру и потребовал, чтобы он отменил результаты выборов из-за якобы имевшего место мошенничества при подсчете голосов.

"Офис госсекретаря расследует полученные жалобы. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора", – сказал представитель офиса Раффенспергера.

Советник Трампа Джейсон Миллер утверждает, что звонок Трампа Раффенспергеру не являлся каким-либо нарушением.

"В запланированном разговоре между президентом Трампом, госсекретарем Раффенспергером и юристами с обеих сторон не было ничего неправильного или нежелательного. Если Раффенспергер не хотел, чтобы ему звонили по поводу выборов, ему не следовало баллотироваться на пост госсекретаря", – сказал он.

Юристы говорят, что телефонные звонки Трампа могли нарушить как минимум три уголовных закона о выборах в штате: заговор с целью осуществления фальсификации выборов, преступное подстрекательство к фальсификации выборов и преднамеренное вмешательство в избирательный процесс. Нарушения караются штрафом или лишением свободы.

Эксперты утверждают, что в случае если против Трампа будет заведено уголовное дело, он, скорее всего, обоснует свои действия тем, что был уверен, что выборы были украдены.

В телефонном разговоре 2 января Трамп просил Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы обеспечить себе победу.

"Все, что я хочу, это всего лишь 11 780 голосов", – говорится в записи разговора.

Именно такое количество голосов было необходимо Трампу для победы на выборах в штате.

После завершения расследования госсекретарь штата напишет отчет и передаст его избирательной комиссии штата, после чего будет решаться вопрос, передавать ли его дальше генеральному или местному окружному прокурору.

Отметим, 65-летний Брэд Раффенспергер, поддерживал Дональда Трампа с того момента, как он вступил в предвыборную президентскую гонку. До политической карьеры он занимался строительным бизнесом. Потом два года отработал в городском совете и четыре года в Палате представителей Джорджии. "Он жестко борется с преступностью и поддерживает наших военных и ветеранов", — говорил о нем Трамп в 2018 году. Однако в 2020 действующий президент уже назвал Раффенспергера "врагом народа". Тот, в свою очередь, на субботней пресс-конференции снова сообщил, что в Джорджии не было фальсификаций и он лично наблюдал за многократным перерасчетом голосов.