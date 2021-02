У черепах "нещасливе майбутнє" через підвищення рівня світового океану, — вчені

Уже сьогодні майже 60% видів черепах у світі знаходяться під загрозою зникнення. Це робить їх однією з найбільш уразливих груп тварин на планеті.

Через підвищення рівня світового океану черепахи зіткнуться з важкими перспективами в питаннях виживання. Про це свідчать результати дослідження еволюції цих тварин, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Черепахи в жахливому стані", — вважає генетик із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Бред Шаффер.

За його словами, кількість видів черепах (360) на сьогоднішній день мізерний порівняно з кількістю земноводних видів, яких більше 8 200, ссавців (6 400) та птахів (10 000).

І хоча сьогодні найсерйознішим чинником, що впливає на черепах, є полювання на них людини для пошуку їжі і засобів народної медицини, уже в найближчі десятиліття підвищення рівня світового океану та викликана ним зміна клімату стане для них проблемою набагато серйознішою.

Учені зібрали черепашаче дерево, зібравши зразки ДНК живих особин і проаналізувавши їх схожість. Після цього вони звернулися до скам'янілостей видів, які вже не існують, щоб зрозуміти, коли родовід еволюціонувало або скорочувалася.

Основний висновок статті полягає в тому, що майже 30 мільйонів років тому кількість видів черепах значно зросла.

"Приблизно 30-35 мільйонів років тому світ став холодним і сухим. Сталася серйозна зміна клімату", — сказав Шаффер.

У той час вода навколо полюсів замерзла, крижані шапки стали ширшими. Це призвело до падіння рівня моря та оголення низинних земель, які до цього були частиною затопленого континентального шельфу, навколишнього більшість континентів. Саме там оселилися черепахи, почавши розмножуватися та диференціюватися в таких місцях, як дельта Брахмапутрі (Бангладеш та Індія), а також на території південних та східних американських штатів.

Тепер же, коли прогнозується підвищення рівня світового океану через глобальне потепління, очікується, що більша частина цих ареалів зникне або різко скоротиться, як і кількість видів, які проживають там.

Через швидкості змін клімату у видів залишилося занадто мало часу для адаптації. На думку провідного автора статті Роберта Томсона, це одна з причин, чому Земля вже переживає початок того, що прийнято називати "шостим великим вимиранням".

"З геологічної точки зору, це більше схоже на катастрофічний удар метеорита, ніж на одну з тих речей, до яких види повільно адаптуються і від яких відновлюються", — сказав Томсон.

Як повідомлялося раніше, ситуація із забрудненням світового океану може бути набагато страшнішою та масштабнішою, ніж вважалося раніше. Дослідники Державного наукового агентства Австралії (CSIRO) підрахували, що глибоко в океанах знаходиться мінімум 14 мільйонів тонн пластикового сміття.

Такі крихітні частинки сміття вкрай небезпечні для морських мешканців, які з легкістю їх ковтають.

Раніше вчені дійшли висновку, що не останню роль у забрудненні вод відіграють рибальські снасті. За оцінками Greenpeace, щороку в окени потрапляє 640 тисяч тонн таких відходів. Однак надія є. Виявлена бактерія, яка харчується пластиком. Вона не тільки знищує його, а й використовує як джерело поживних речовин.