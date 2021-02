У черепах "мрачное будущее" из-за повышение уровня мирового океана, – ученые

Уже сегодня около 60% видов черепах в мире находятся под угрозой исчезновения. Это делает их одной из наиболее уязвимых групп животных на планете.

Из-за повышения уровня мирового океана черепахи столкнутся с трудными перспективами в вопросах выживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования эволюции этих животных, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Черепахи в ужасном состоянии", – считает генетик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Брэд Шаффер.

По его словам, количество видов черепах (360) на сегодняшний день ничтожно по сравнению с количеством земноводных видов, коих более 8 200, млекопитающих (6 400) и птиц (10 000).

И хотя сегодня самым серьезным фактором, влияющим на черепах, является охота на них человека для поиска пищи и средств народной медицины, уже в ближайшие десятилетие повышение уровня мирового океана и вызванное им изменение климата станет для них проблемой гораздо более серьезной.

Фото: Открытые источники

Ученые собрали черепашье дерево, собрав образцы ДНК живых особей и проанализировав их сходство. После этого они обратились к окаменелостям уже несуществующих видов, чтобы понять, когда родословная эволиционировала или сокращалась.

Основной вывод статьи заключается в том, что около 30 миллионов лет назад число видов черепах значительно выросло.

"Примерно 30–35 миллионов лет назад мир стал холодным и сухим. Произошло серьезное изменение климата", – сказал Шаффер.

В то время вода вокруг полюсов замерзла, ледяные шапки стали шире. Это привело к падению уровня моря и обнажению низинных земель, которые до этого были частью затопленного континентального шельфа, окружающего большинство континентов. Именно там поселились черепахи, начав размножаться и дифференцироваться в таких местах, как дельта Брахмапутры (Бангладеш и Индия), а также на территории южных и восточных американских штатов.

Фото: Открытые источники

Теперь же, когда прогнозируется повышение уровня мирового океана из-за глобального потепления, ожидается, что большая часть этих ареалов исчезнет или резко сократится, как и число видов, проживающих там.

Из-за скорости изменений климата у видов осталось слишком мало времени для адаптации. По мнению ведущего автора статьи Роберта Томсона, это одна из причин, почему Земля уже переживает начало того, что принято называть "шестым крупным вымиранием".

"С геологической точки зрения, это больше похоже на катастрофический удар метеорита, чем на одну из тех вещей, к которым виды медленно адаптируются и от которых восстанавливаются", – сказал Томсон.

Как сообщалось ранее, ситуация с загрязнением мирового океана может быть гораздо страшнее и масштабнее, чем считалось ранее. Исследователи Государственного научного агентства Австралии (CSIRO) подсчитали, что глубоко в океанах находится минимум 14 миллионов тонн пластикового мусора.

Такие крошечные частички мусора крайне опасны для морских обитателей, которые с легкостью их проглатывают.

Ранее ученые пришли к выводу, что не последнюю роль в загрязнении вод играют рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, каждый год в окены попадает 640 тысяч тонн таких отходов. Однако надежда есть. Обнаружена бактерия, которая питается пластиком. Она не только уничтожает его, но и использует как источник питательных веществ.