У Держдумі РФ назвали Кулебу бажаним гостем на ЛГБТ-тусівках

Депутат Держдуми Руслан Бальбек прокоментував слова глави МЗС України про одноманітність "русского мира".

Депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек відреагував на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби, який назвав "русский мир" одноманітним, повідомляє РІА Новини.

За словами Бальбека, Кулеба "прагне стати частиною Європи, і заради цього полюбив усе різноманіття західного світу, перш за все, звичайно, русофобію".

"Ну й інші маленькі слабкості європейців, як-то кажуть, на додаток — гей-паради, одностатеві шлюби та іншу єресь, яку Європа просуває під виглядом свободи особистості. І вбачається йому в західному світі різноманіття фінансових потоків, і модні тусівки в ЛГБТ-суспільстві, де він, напевно, бажаний гість", — заявив Бальбек.

Водночас Бальбек підкреслив, що саме завдяки "русскому миру" українці нібито "збереглися як нація та отримали державність".

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна є частиною "русского мира" і Москва не схвалює лінію Києва на заперечення цієї спільності. За його словами, у зв'язку з тим, що в Україні живе багато росіян і російськомовних людей, "заперечувати культурну та історичну спільність наших народів — справа безглузда".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь Пєскова заявив, що Росії ці ідеї Україні не вдасться нав'язати ні насильницьким шляхом, ні м'якою силою.

"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", — повідомив Кулеба.