В Госдуме РФ назвали Кулебу желанным гостем на ЛГБТ-тусовках

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины об однообразии "русского мира".

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "русский мир" однообразным, сообщает РИА Новости.

По словам Бальбека, Кулеба "стремится стать частью Европы, и ради этого возлюбил все многообразие западного мира, в первую очередь, конечно, русофобию".

"Ну и остальные маленькие слабости европейцев, как говорится, в нагрузку — гей-парады, однополые браки и прочую ересь, которую Европа продвигает под видом свободы личности. И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость", — заявил Бальбек.

При этом Бальбек подчеркнул, что именно благодаря "русскому миру" украинцы якобы "сохранились как нация и получили государственность".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью русского мира и Москва не приветствует линию Киева на отрицание этой общности. По его словам, в связи с тем, что в Украине живет много русских и русскоговорящих людей, "отрицать культурную и историческую общность наших народов – дело бессмысленное".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ Пескову заявил, что России эти идеи Украине не удастся навязать ни силовым путем, ни мягкой силой.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", – сообщил Кулеба.