У США вперше в історії виставили на продаж приватний будинок, надрукований на 3D-принтері (фото)

Будинки, побудовані роботами, за словами творців технології, допоможуть вирішити кризу доступного житла.

Американська будівельна компанія "SQ4D Inc" повідомила про те, що успішно виставила на продаж перший будинок в США, повністю надрукований на 3D-принтері. Повністю готовий для проживання в ньому будинок розташований в містечку Ріверхед, штату Нью-Йорк, на північному березі Лонг-Айленду.

Продажем споруди займається агентство "Zillow", запитуючи за нього 290 тисяч доларів. Споруда відрізняється особливою конструкцією: її каркас зі спеціального розчину куля за кулею "нашаровуються" роботизовані пристрої. Будинок площею більш ніж в 130 квадратних метрів включає три спальні, дві ванні і окремий гараж на дві машини.

"За цим майбутнє, немає ніяких сумнівів", — зазначив виконавчий директор "SQ4D Inc" Кірк Андерсен. За його словами, такий друк будинків є "швидким, дешевим і надійним". Зокрема, застосовується запатентована технологія ARCS, яка за допомогою роботів зводить фундаменти, зовнішні стіни, внутрішні стіни, трубопроводи та багато іншого.

"Компанія може встановити свою автономну роботизовану систему будівництва на будівельному майданчику за шість-вісім годин. Потім він кладе бетон шар за шаром, створюючи опору, фундамент будинку, а також внутрішні та зовнішні стіни конструкції", — повідомляється в матеріалі. Причому для установки системи, контролю її роботи і всіх інших будівельних операцій буде потрібно всього лише три людини.

Будівництво такого будинку не тільки набагато швидше, ніж зведення звичайних будівель, але також наполовину дешевше, ніж їх спорудження, заявив агент "Zillow Premier" Стівен Кінг: "Вартість будівництва на 50% дешевша, ніж вартість порівняно з нещодавними побудованими будинками в Ріверхеді, і в 10 разів швидше".

"Я хочу, щоб люди не боялися автоматизації... це просто інший інструмент та інший метод. Але це все той же продукт: врешті-решт, ми все ще будуємо будинок", — уклав Андерсен.

Андерсен і Кінг зазначили, що будинок у Ріверхеді — це перший будинок в США, надрукований на 3D-принтері, який отримав свідоцтво про придатність до проживання. За їх словами, це було непросто через суворі місцеві будівельні норми: "Ми зробили це в одному з найскладніших місць, і в цьому є принадність, тому що це означає, що зрештою ми зможемо зробити це де завгодно".

"Ми можемо використовувати цю технологію для вирішення проблеми бездомності, а також для допомоги в ліквідації наслідків стихійних лих екологічно безпечним способом", — зазначив директор SQ4D.

Нагадаємо, нещодавно японський підприємець Шухей Окавара запустив у продаж надруковані на 3D-принтері гіперреалістичні маски з людським обличчям, які зовсім не відрізнити від "оригіналів".