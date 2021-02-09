В США впервые в истории выставили на продажу частный дом, напечатанный на 3D-принтере (фото)

Дома, построенные роботами, по словам создателей технологии, помогут решить кризис доступного жилья.

Американская строительная компания "SQ4D Inc" сообщила о том, что успешно выставила на продажу первый дом в США, целиком напечатанный на 3D-принтере. Полностью готовый для проживания в нем дом расположен в городке Риверхед, штата Нью-Йорк, на северном берегу Лонг-Айленда.

Продажей сооружения занимается агентство "Zillow", запрашивая за него 290 тысяч долларов. Постройка отличается особой конструкцией: ее каркас из специального раствора шар за шаром "наслаивали" роботизированные устройства. Дом площадью более чем в 130 квадратных метров включает три спальни, две ванные и отдельный гараж на две машины.

"За этим будущее, нет никаких сомнений", – отметил операционный директор "SQ4D Inc" Кирк Андерсен. По его словам, такая печать домов является "быстрой, дешевой и надежной". В частности, применяемая запатентованная технология ARCS с помощью роботов возводит фундаменты, внешние стены, внутренние стены, трубопроводы и многое другое.

"Компания может установить свою автономную роботизированную систему строительства на строительной площадке за шесть-восемь часов. Затем он кладет бетон слой за слоем, создавая опору, фундамент дома, а также внутренние и внешние стены конструкции", – сообщается в материале. Причем для установки системы, контроля ее работы и всех остальных строительных операций потребуется всего лишь три человека.

Строительство такого дома не только в разы быстрее возведения обычных построек, но также вполовину дешевле их сооружения, заявил агент "Zillow Premier" Стивен Кинг: "Стоимость строительства на 50% дешевле, чем стоимость сопоставимых недавно построенных домов в Риверхеде, и в 10 раз быстрее".

"Я хочу, чтобы люди не боялись автоматизации… это просто другой инструмент и другой метод. Но это все тот же продукт: в конце концов, мы все еще строим дом", – заключил Андерсен.

Андерсен и Кинг отметили, что дом в Риверхеде – это первый дом в США, напечатанный на 3D-принтере, получивший свидетельство о пригодности к проживанию. По их словам, это было непросто из-за строгих местных строительных норм: "Мы сделали это в одном из самых сложных мест, и в этом есть прелесть, потому что это означает, что в конечном итоге мы сможем сделать это где угодно".

"Мы можем использовать эту технологию для решения проблемы бездомности, а также для помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий экологически безопасным способом", – отметил директор SQ4D.

Напомним, недавно японский предприниматель Шухей Окавара запустил в продажу напечатанные на 3D-принтере гиперреалистичные маски с человеческим лицом, совершенно неотличимые от "оригиналов".