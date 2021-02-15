"Від тебе перехоплює подих" — поліцейські Лос-Анджелеса ділилися валентинкою із задушеним Флойдом

Автор первісної публікації може понести дисциплінарне покарання, у разі якщо його вина буде доведена.

Департамент поліції Лос-Анджелеса (LAPD) розслідує скаргу на одного зі своїх співробітників, який розмістив зображення покійного афроамериканця Джорджа Флойда в стилі Дня святого Валентина з підписом "У мене перехоплює подих від тебе".

У заяві, наданій виданню "BuzzFeed News Sunday", представник поліції Лос-Анджелеса зазначає, що департаменту "відомо про цей допис". При цьому, цитувати зміст публікації і називати ім'я її автора у відомстві не стали.

Знімок привітання з вказаною "валентинкою" опублікувала в себе у Twitter правозахисниця і політичний коментатор, "демократка" Джасмін Каннік (Jasmyne Cannick). За словами Каннік, вона знайшла автора первісної публікації, і та, ймовірно, працює в центральному міському департаменті поліції.

Як повідомляє видання, до них також потрапив скріншот особистого листа, який після інциденту було розіслано співробітникам поліції Лос-Анджелеса капітаном Джеєм Мастиком. У листі повідомляється, що расистські заяви і прояви нетерпимості всередині відомства будуть розслідувані, і тим буде дана належна правова кваліфікація.

Згідно зі знімком екрану електронної пошти, поліцейським було доручено "подбати про професіоналізм у їхній онлайн-поведінці, оскільки це відбивається на всіх поліцейських Лос-Анджелеса".

"Повідомлення з неприйнятним змістом також можуть призвести до дисциплінарних стягнень", — зазначено в листі. Видання "Los Angeles Times" додало, що вищевказаний пост з валентинкою взялися "розносити" своїми соцмережами офіцери з відділу.

Голова LAPD Мішель Мур зазначив у коментарі "Times", що офіцер, що доповів про це привітання, має намір дати інтерв'ю, щоб допомогти департаменту визначити причетних. "Наше розслідування повинно конкретизувати звинувачення, а також підкреслити нашу абсолютну нетерпимість до всіх, хто має расистські погляди", — заявив Мур.

Нагадаємо: американського поліцейського Дерека Шовіна, який задушив афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, випустили з в'язниці після внесення застави в розмірі одного мільйона доларів.