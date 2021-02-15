"От тебя перехватывает дыхание" – полицейские Лос-Анжелеса делились валентинкой с задушенным Флойдом

Автор первоначальной публикации может понести дисциплинарное наказание, в случае если его вина будет доказана.

Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) расследует жалобу на одного из своих сотрудников, который разместил изображение покойного афро-американца Джорджа Флойда в стиле Дня святого Валентина с подписью "У меня перехватывает дыхание от тебя".

В заявлении, предоставленном изданию "BuzzFeed News Sunday", представитель полиции Лос-Анджелеса отмечает, что департаменту "известно об этом посте". При этом, цитировать содержание публикации и называть имя ее автора в ведомстве не стали.

Снимок поздравления с указанной "валентинкой" опубликовала у себя в Twitter правозащитница и политический комментатор, "демократка" Джасмин Канник (Jasmyne Cannick). По словам Канник, она нашла автора первоначальной публикации, и та вероятно работает в центральном городском департаменте полиции.

Как сообщает издание, к ним также попал скриншот личного письма, которое после инцидента было разослано сотрудникам полиции Лос-Анджелеса капитаном Джеем Мастиком. В письме сообщается, что расистские заявления, и проявления нетерпимости внутри ведомства будут расследованы, и тем будет дана надлежащая правовая квалификация.

Согласно снимку экрана электронной почты, полицейским было поручено "позаботиться о профессионализме в их онлайн-поведении, поскольку это отражается на всех полицейских Лос-Анджелеса".

"Сообщения с неприемлемым содержанием также могут привести к дисциплинарным взысканиям", – указано в письме. Издание "Los Angeles Times" добавило, что вышеуказанный пост с валентинкой принялись "разносить" по своим соцсетям офицеры из отдела.

Глава LAPD Мишель Мур отметил в комментарии "Times", что офицер, доложивший об этом поздравлении, намерен дать интервью, чтобы помочь департаменту определить причастных. "Наше расследование должно конкретизировать обвинения, а также подчеркнуть нашу абсолютную нетерпимость ко всем, кто имеет расистские взгляды", – заявил Мур.

Напомним, американского полицейского Дерека Шовина, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере одного миллиона долларов.