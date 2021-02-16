У Франції шукають вікові дуби для відновлення згорілого шпиля собору Нотр-Дам

Для відновлення 96-метрового шпиля, знищеного пожежею в 2019 році, буде потрібно понад тисячу дерев, віком від 150 років.

У Франції фахівці шукають вікові дуби, щоб відновити згорілий шпиль собору Паризької Богоматері у первозданному вигляді. Про це пише The Guardian.

У липні минулого року президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що шпиль реконструюють з історичною точністю, в готичному стилі. І це означає, що тепер потрібно знайти 1500 дубів, вік яких становить від 150 до 200 років. Дерева повинні бути прямими, мати діаметр 50-90 см і висоту 8-14 метрів. Щоб зберегти цінні властивості деревини, дуби потрібно рубати не пізніше кінця березня, поки дерево має менше соків, і потім сушити протягом 18 місяців.

"У цьому випадку йдеться про давню спадщину лісництв — не 20-річні дуби, а старіші дерева, зокрема висаджені ще в лісництвах, створених для потреб флоту", — зазначає Домініка де Вільбон, керівник Національного офісу лісництва.

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Експерти лісової галузі говорять, що у Франції в державних і приватних лісництвах таких дерев досить. Деякі приватні власники лісових насаджень вже запропонували пожертвувати дерева зі своїх лісів.

"Для нас буде честю, якщо деякі з наших дерев використовують для відновлення собору. Адже наші ліси — це надбання країни", — зазначає Жан-Поль Мевель, власник 250 гектарів лісу в Бретані.

Очікується, що роботи з відновлення собору почнуться не раніше початку 2022 року. Експерти кажуть, що для відновлення Нотр-Дам потрібно 2 000 квадратних метрів деревини. На даху собору було стільки дерев'яних балок, що її називали la forеt (ліс). Опора покрівлі складалася з 25 трикутних конструкцій висотою 10 метрів і 14 метрів у підставі, встановлених над кам'яними склепіннями нефа.

Перший шпиль собору був побудований у XIII столітті, але через значні ушкодження був знесений наприкінці XVIII століття. Шпиль, який загинув під час пожежі 2019 року, був доданий у 1859 році архітектором Еженом Віолетта Ле Дюком.

Деякий час обговорювалося, що після пожежі шпиль можуть відновити в сучасному стилі. Але ці ідеї підтримки не знайшли.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері трапився в 2019 році. Пожежа почалася на даху собору. В результаті зруйнувалася покрівля, шпиль і кілька вітражних вікон.