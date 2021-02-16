Во Франции ищут вековые дубы для восстановления сгоревшего шпиля собора Нотр-Дам

Для восстановления 96-метрового шпиля, уничтоженного пожаром в 2019 году, потребуется более тысячи деревьев, возрастом от 150 лет

Во Франции специалисты ищут вековые дубы, чтобы восстановить сгоревший шпиль собора Парижской Богоматери в первозданном виде. Об этом пишет The Guardian.

В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что шпиль будет реконструирован с исторической точностью, в готическом стиле. И это значит, что теперь нужно найти 1500 дубов, возраст которых составляет от 150 до 200 лет. Деревья должны быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

"В данном случае речь идет о древнем наследии лесничеств — не 20-летние дубы, а более старые деревья, в том числе высаженные еще в лесничествах, созданных для нужд флота", — отмечает Доминика де Вильбон, руководитель Национального офиса лесничества.

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Эксперты лесной отрасли говорят, что во Франции в государственных и частных лесничествах таких деревьев достаточно. Некоторые частные владельцы лесных насаждений уже предложили пожертвовать деревья из своих лесов.

"Для нас будет честью, если некоторые из наших деревьев используют для восстановления собора. Ведь наши леса – это достояние страны", — отмечает Жан-Поль Мевель, владелец 250 гектаров леса в Бретани.

Ожидается, что работы по восстановлению собора начнутся не раньше начала 2022 года. Эксперты говорят, что для восстановления Нотр-Дам потребуется 2 000 квадратных метров древесины. На крыше собора было столько деревянных балок, что ее называли la forеt (лес). Опора кровли состояла из 25 треугольных конструкций высотой в 10 метров и 14 метров в основании, установленных над каменными сводами нефа.

Первый шпиль собора был построен в XIII веке, но из-за больших повреждений был снесен в конце XVIII века. Шпиль, который погиб при пожаре 2019 года, был добавлен в 1859 году архитектором Эженом Виолеттом Ле Дюком.

Некоторое время обсуждалось, что после пожара шпиль могут восстановить в современном стиле. Но эти идеи поддержки не нашли.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери случился в 2019 году. Пожар начался на крыше собора. В результате обрушилась кровля, шпиль и несколько витражных окон.