Повернувшись, українські туристи розповіли про важкі умови в Занзібарі: "Ми не жили, ми не спали"

Українці не могли елементарно помитися і сильно намучилися, поки чекали на заповітний літак

180 туристів, які застрягли в Занзібарі, лише 16 лютого змогли повернутися в рідну Україну на літаку авіакомпанії SkyUp Airlines. В аеропорту Борисполя вони поділилися своїми враженнями з журналістами програми "Сьогодні" і розповіли, що пережили за три дні очікування.

Один з пасажирів, Артем, зізнався, що був змушений ночувати в умовах жахливої антисанітарії без елементарних зручностей. Не мав у своєму розпорядженні повноцінного відпочинку і формат закладу, де довелося зупинитися.

"Ми не жили, ми не спали. За три дні, напевно, поспали годин десять. Одну ніч ми жили в такому місці, де дуже було брудно, ми не змогли помитися, тому що це був місцевий бордель клубу", — заявив чоловік.

Українським туристам довелося обмежувати себе не тільки у сні, а й у їжі. Змучені постійними переїздами. люди часто падали, де тільки могли, навіть на траві. Спільна біда дуже зблизила українців у Занзібарі, вони намагалися надавати одне одному допомогу, незважаючи на важкі умови.

"Прощалися з людьми, яких до того не знали, як з рідними. Усі поріднилися, намагалися допомагати одне одному, тому що не знали, будемо ми там три дні, два тижні чи місяць. Усі знайомі обривали телефонні лінії всіх міністерств", — розповіла одна з туристок.

Раніше стало відомо, що однією із застряглих туристок стала Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчина із собачкою з Ухані" — незабаром після початку пандемії вона довго не могла виїхати з Китаю разом зі своїм вихованцем. У Занзібарі вона відпочивала разом з Максимом Соколюком, керівником Держміграційної служби України, вони перебувають у відносинах з лютого 2020 року. У своєму мікроблозі Instagram дівчина розповіла, що коли почалася посадка, пасажири не стримали емоцій і почали аплодувати.

180 громадян України не могли вибратися з острова Занзібар у Танзанії з 13 лютого. Рейс кілька разів переносили, а пасажирів повертали назад у готелі з не дуже хорошими умовами, багато хто скаржився, що доводилося спати на підлозі, не давали їжу і воду. Лише 15 лютого українська сторона отримала дозвіл на виліт літака авіакомпанії SkyUp Airlines з Занзібару в Анталію, звідти він попрямував в аеропорт Борисполя.