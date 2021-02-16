Вернувшиеся украинские туристы рассказали о тяжелых условиях в Занзибаре: "Мы не жили, мы не спали"

Украинцы не могли элементарно помыться и сильно намучались, пока ждали заветный самолет

180 туристов, которые застряли на Занзибаре, лишь 16 февраля смогли вернуться в родную Украину на самолете авиакомпании SkyUp Airlines. В аэропорту Борисполя они поделились своими впечатлениями с журналистами программы "Сегодня" и рассказали, что пережили за три дня ожидания.

Один из пассажиров, Артем, признался, что был вынужден ночевать в условиях ужасной антисанитарии без элементарных удобств. Не располагал к полноценному отдыху и формат заведения, где пришлось остановиться.

"Мы не жили, мы не спали. За три дня, наверное, поспали часов десять. Одну ночь мы жили в таком месте, очень было грязно, мы не смогли помыться, потому что это был местный бордель у клуба", – заявил мужчина.

Украинским туристам пришлось ограничивать себя не только во сне, но и в еде. Измученные постоянными переездами, люди часто падали, где только могли, даже на траве. Совместная беда очень сблизила украинцев в Занзибаре, они старались оказывать друг другу посильную помощь, несмотря на тяжелые условия.

"Прощались с людьми, которых до того не знали, как с родными. Все породнились, старались помогать друг другу, потому что не знали, будем мы там три дня, две недели или месяц. Все знакомые обрывали телефонные линии всех министерств", — рассказала одна из туристок.

Ранее стало известно, что одной из застрявших туристок стала Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя" — вскоре после начала пандемии она долго не могла выехать из Китая вместе со своим питомцем. В Занзибаре она отдыхала вместе с Максимом Соколюком, руководителем Госмиграционной службы Украины, они состоят в отношениях с февраля 2020 года. В своем микроблоге Instagram девушка рассказала, что когда началась посадка, пассажиры не сдержали эмоций и начали аплодировать.

180 граждан Украины не могли выбраться из острова Занзибар в Танзании с 13 февраля. Рейс несколько раз переносили, а пассажиров возвращали обратно в отели с не очень хорошими условиями, многие жаловались, что приходилось спать на полу, не давали пищу и воду. Лишь 15 февраля украинская сторона получила разрешение на вылет самолета авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара в Анталию, оттуда он направился в аэропорт Борисполя.