Не народжуйте, щоб краще жити: президент Єгипту попросив громадян обмежити народжуваність

За словами Абделя Фаттаха Ас-Сісі, кількість населення в країні повинна бути пропорційна наявним ресурсам.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час відкриття медичного комплексу в провінції Ісмаїлія заявив, що кількість населення в країні повинна бути пропорційна наявним ресурсам і закликав єгиптян не заводити багато дітей — максимум дві дитини на сім'ю.

Про це пише Daily News Egypt.

У своїй промові президент Єгипту підкреслив, що громадяни не зможуть відчути поліпшення якості життя, якщо щорічний приріст населення не зменшиться з 2,4 млн до 400 тисяч осіб.

Він додав, що високі темпи народжуваності — це "питання національної безпеки".

"Навіщо вам народжувати дитину, яку не зможете прогодувати і не знаєте, як її працевлаштувати? Унаслідок 50% живуть у нетрях і будують житло на сільськогосподарських землях, тим самим знищуючи наші джерела їжі", — заявив президент.

"Спочатку ви перевантажуєте себе і державу, а потім вчиняєте повстання, і низка руйнувань триває", — додав він.

У єгипетському уряді заявляють, що за умов нинішніх темпів народжуваності, кількість студентів у країні зросте з 22 мільйонів зараз до 44 мільйонів у 2052 році. Це вимагає чотириразового збільшення кількості викладачів та аудиторій.

Там додали, що для Єгипту було б ідеально, щоб в кожній родині народжувалося максимум дві дитини. У 2020 році в країні зареєстрували народження 2,35 мільйонів дітей.

За рівнем населення в світі Єгипет займає 14 місце — зараз там проживає більше 100 мільйонів осіб.

Зазначимо, згідно з підрахунками Держстату, протягом 2020 року чисельність населення України скоротилася майже на 300 тисяч чоловік. За 11 місяців 2020 року в країні померло 549 170 осіб, а дітей народилося 268 900.

А білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що для Білорусі не такий страшний коронавірус, як зниження народжуваності, і закликав білоруських жінок народжувати по троє дітей.