Не рожайте, чтобы лучше жить: президент Египта попросил граждан ограничить рождаемость

По словам Абделя Фаттаха ас-Сиси, количество населения в стране должно быть пропорционально имеющимся ресурсам.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время открытия медицинского комплекса в провинции Исмаилия заявил, что количество населения в стране должно быть пропорционально имеющимся ресурсам и призвал египтян не заводить много детей – максимум два ребенка на семью.

Об этом пишет Daily News Egypt.

В своей речи президент Египта подчеркнул, что граждане не смогут ощутить улучшение качества жизни, если ежегодный прирост населения не уменьшится с 2,4 млн до 400 тысяч человек.

Он добавил, что высокие темпы рождаемости – это "вопрос национальной безопасности".

"Зачем вам рожать ребенка, которого не сможете прокормить и не знаете, как его трудоустроить? В результате 50% живут в трущобах и строят жилье на сельскохозяйственных землях, тем самым уничтожая наши источники еды", – заявил президент.

"Сначала вы перегружаете себя и государство, а потом совершаете восстание, и серия разрушений продолжается", – добавил он.

В египетском правительстве заявляют, что при нынешних темпах рождаемости, количество студентов в стране возрастет с 22 миллионов сейчас до 44 миллионов в 2052 году. Это потребует четырехкратного увеличения количества преподавателей и аудиторий.

Там добавили, что для Египта было бы идеально, чтобы в каждой семье рождалось максимум два ребенка. В 2020 году в стране зарегистрировали рождение 2,35 миллиона детей.

По уровню населения в мире Египет занимает 14 место – сейчас там проживает более 100 миллионов человек.

Отметим, согласно подсчетам Госстата, в течение 2020 года численность населения Украины сократилась почти на 300 тысяч человек. За 11 месяцев 2020 года в стране умерло 549 170 человек, а детей родилось 268 900.

А белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси не так страшен коронавирус, как снижение рождаемости, и призвал белорусских женщин рожать по трое детей.