"Суперечить Конституції": У Росії не будуть виконувати вимогу ЄСПЛ щодо Навального

Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав рішення Європейського суду з прав людини "політизованим".

Віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой заявив, що РФ не буде виконувати вимогу ЄСПЛ щодо опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє ТАСС.

За його твердженням, конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ як політизоване і суперечить Конституції.

"Якщо таке рішення буде..., звичайно, Російська Федерація виконувати його не буде", — сказав він.

Він заявив, що в Конституції РФ є стаття, "яка говорить про те, що міжнародні зобов'язання країни виконуються, але при цьому політизовані трактування міжнародних органів, таких як ЄСПЛ, щодо країни" в разі їх протиріччя основному закону виконуватися не будуть.

"Наша правова юридична система не передбачає, щоб на неї в такому вигляді за допомогою заяв впливали діячі з ЄСПЛ", — додав Толстой, допустивши, що мова йде про підготовку до введення нових санкцій щодо РФ.

Мін'юст Росії заявив, що вимога ЄСПЛ звільнити Навального явно нездійсненна.

Нагадаємо: Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виступив з вимогою до російської влади негайно звільнити з ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

За словами адвоката, таке рішення ЄСПЛ прийняв вперше і влада РФ повинна його виконати. З опублікованого судом тексту рішення, судді прийшли до такого рішення після "розгляду обставин і можливих загроз життю заявника". У тексті зазначено, що забезпечувальні заходи прийняли "без шкоди для вирішення по суті справжньої справи".