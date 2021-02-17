"Противоречит Конституции": В России не будут исполнять требование ЕСПЧ по Навальному

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал решение Европейского суда по правам человека "политизированным".

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что РФ не будет выполнять требование ЕСПЧ по оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

По его утверждению, конституция позволяет правительству игнорировать решение ЕСПЧ как политизированное и противоречащее Конституции.

"Если такое решение последует…, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", — сказал он.

Он заявил, что в Конституции РФ есть статья, "которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

"Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", — добавил Толстой, допустив, что речь идет о подготовке к введению новых санкций в отношении РФ.

Минюст России заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо неисполнимо.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выступил с требованием к российским властям немедленно освободить из заключения оппозиционера Алексея Навального.

По словам адвоката, такое решение ЕСПЧ принял впервые и власти РФ должны его исполнить. Из опубликованного судом текста решения, судьи пришли к такому решению после "рассмотрения обстоятельств и возможных угроз жизни заявителя". В тексте указано, что обеспечительные меры приняли "без ущерба для решения по существу настоящего дела".