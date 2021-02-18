Нардеп з "Волі народу" прийшов у Раду з годинником за пів мільйона гривень (фото)

За ці гроші можна купити два позашляховика "Honda CR-V" у відмінному стані або три кросовери "Toyota RAV4" 2010-го року випуску.

Народний депутат з "Воля народу" Ігор Молоток "продемонстрував" у стінах Верховної Ради України недешевий наручний годинник. Точніше кажучи — не став приховувати його наявність, чим і скористалися парламентські журналісти видання "Апостроф", детально знявши наручний аксесуар нардепа.

Зокрема, фото Молотка у залі засідання ВР зробив фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров. На знімку можна розглянути годинник марки "Bovet", повна роздрібна вартість яких становить 18 000 доларів США, що за сьогоднішнім курсом сягає близько 502 тисяч гривень.

Як порахували журналісти видання, зробивши власний моніторинг ринку, за такі гроші можна купити два позашляховика "Honda CR-V" у відмінному стані, або три кросовери "Toyota RAV4" 2010-го року випуску.

Нагадаємо, уродженець Сумській області Ігор Молоток (1967 р.н.) починав свою кар'єру електромонтером Шосткинського заводу "Зірка". У 90-их — очолював ряд "товариств з обмеженою відповідальністю" у місті Шостка. Пізніше (з 2006-го до 2012-го) Був головою наглядової ради Шосткинської Теплоелектроцентралі. Потім, у 2012-му, а також у 2014-му роках Молоток ставав депутатом ВР. І з тих пір не пропускає жодної каденції.

Як повідомляє громадський рух "Чесно", яке займається перевіркою та виявленням непрозорих і непідзвітних дій представників влади, та нардепів зокрема, Ігор Молоток фігурує у двох журналістських розслідуваннях, 18 раз його помічали за "кнопкодавством", а також один раз — на непрямому підкупі виборців (т.зв. "гречкосійство").

Наразі Ігор Молоток є головою підкомітету ВР з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Крім того, парламентарій входить до трьох груп з міжпарламентських зв'язків України: з Румунією, Чорногорією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Нагадаємо, нещодавно відома французька блогерка і пранкерка Марі Бенолье знімала в Дубаї (ОАЕ) ролик про розкішне життя і зустріла в центрі мегаполісу 22-річного українця з годинником "Rolex", який пересувався містом на кастомному "Rolls-Royce".