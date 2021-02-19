Французький багет може увійти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Пекарі сподіваються, що включення багета до списку ЮНЕСКО захистить його від самозванців з усього світу

Багет — борошняний виріб і такий же символ Франції, як Ейфелева вежа — незабаром може приєднатися до списку культурних цінностей під охороною ЮНЕСКО. Про це повідомляє Reuters.

На жаль, французькі пекарі спостерігають, як традиційний ремісничий хліб, покупка якого в місцевій пекарні протягом десятиліть була ритуалом повсякденного життя французів, витісняється з полиць магазинів, навіть у Франції, замороженими хлібними паличками і напівфабрикатами.

А чи існує якийсь секрет приготування багета? За твердженням самих пекарів, таких як Мікаель Рейделлет, власник восьми пекарень, «немає жодного секрету в приготуванні хорошого традиційного багета. Це вимагає часу, уміння, правильної випічки, хорошого борошна без добавок».

Він також додав, що «крім того факту, що це благородний продукт, багет представляє 33000 пекарів по всій країні, які щоранку прокидаються для цього, і це дуже важливо, особливо після минулого року, який ми пережили...» На його думку, таке досягнення може не тільки втішити пекарів, а й надихнути прийдешнє нове покоління.

Конфедерація французьких пекарів подала заявку на додавання в перелік нематеріальних скарбів ЮНЕСКО. При цьому багет змагатиметься ще з двома суперниками на французькому конкурсі: оцинкованими дахами Парижа і винним фестивалем Біу д'Арбуа в регіоні Юра. Міністр культури Франції представить свою рекомендацію з цього питання президенту в березні.

У списку шедеврів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже значаться стародавні методи приготування коржів в Ірані і Казахстані, пивоваріння Бельгії, так само як і мистецтво приготування неаполітанської піци "піцайоло".

Французькі булочки сильно постраждали від обмежень, пов'язаних з COVID-19 за останній рік. І хоча щодня у Франції продається близько 6 мільйонів багетів, Домінік Анракт, президент федерації пекарів, зазначає, що культурна звичка під загрозою. За останні десятиліття закрилися близько 30 000 пекарень, не витримавши конкуренції із супермаркетами. «Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе», додав він.

Список спадщини ЮНЕСКО поповнюється щорічно, не так давно в нього увійшов тайський масаж