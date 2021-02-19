Французский багет может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пекари надеются, что включение багета в список ЮНЕСКО защитит его от самозванцев со всего мира

Багет — мучное изделие и такой же символ Франции, как Эйфелева башня — вскоре может присоединиться к списку культурных ценностей под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.

К сожалению, французские пекари наблюдают как традиционный ремесленный хлеб, покупка которого в местной пекарне на протяжении десятилетий была ритуалом повседневной жизни французов, вытесняется с полок магазинов, даже во Франции, замороженными хлебными палочками и полуфабрикатами.

А существует ли какой-то секрет приготовления багета? По утверждению самих пекарей, таких как Микаэль Рейделлет, владельца восьми пекарен, «нет ни одного секрета в приготовлении хорошего традиционного багета. Это требует времени, умения, правильной выпечки, хорошей муки без добавок».

Он также добавил, что «кроме того факта, что это благородный продукт, багет представляет 33000 пекарей по всей стране, которые каждое утро просыпаются для этого, и это очень важно, особенно после прошлого года, который мы пережили…» По его мнению, такое достижение может не только утешить пекарей, но и воодушевить грядущее новое поколение.

Конфедерация французских пекарей подала заявку на добавление в перечень нематериальных сокровищ ЮНЕСКО. При этом багет будет соревноваться еще с двумя соперниками на французском конкурсе: оцинкованными крышами Парижа и винным фестивалем Биу дʼАрбуа в регионе Юра. Министр культуры Франции представит свою рекомендацию по этому вопросу президенту в марте.

В списке шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже значатся древние методы приготовления лепешек в Иране и Казахстане, пивоварение Бельгии, равно как и искусство приготовления неаполитанской пиццы "пиццайоло".

Французские булочки сильно пострадали от ограничений, связанных с COVID-19 за последний год. И хотя ежедневно во Франции продается около 6 миллионов багетов, Доминик Анракт, президент федерации пекарей, отмечает, что культурная привычка находится под угрозой. За последние десятилетия закрылись около 30 000 пекарен, не выдержав конкуренции с супермаркетами. «Мы обязаны защищать эти привычки ради самих себя», добавил он.

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