"Отруїти морозивом": нові подробиці у справі про замах на принца Джорджа

Затриманий винним себе не визнає, але проти нього свідчать аудіозаписи розмов і моторошні речі: балаклави, рукавички і меч, схожий на гладіаторський.

Поліції Великобританії ще в кінці 2017 року пощастило запобігти вбивству первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма 4-річного принца Джорджа. Спадкоємця престолу планували позбавити життя, отруївши морозивом, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті. У справі проходив Хуснайн Рашид — член екстремістського угрупування.

Тепер з'явилися нові подробиці замаху на члена королівської сім'ї.

Про це повідомляє інтернет -видання The Independent.

27-річний Сахайб Абу постав перед судом в Олд-Бейлі після того, як його звинуватили в купівлі 18-дюймового меча, ножа, балаклави і рукавичок при нібито плануванні терористичної атаки під час пандемії...

Розговорити Абу вдалося співробітнику поліції під прикриттям, який зв'язався зі зловмисником у Telegram-групі. Згідно зі стенограмою зустрічі, Абу докладно описав «напад на принца Джорджа», запланований прихильником ІГІЛ, пропагандистом і раніше засудженим Хуснайном Рашидом.

"Знаєш, який у нього був план? Ось там-то будинок королівської сім'ї, піти в найближчий ресторан Sainsbury's і підкласти отруту в морозиво, яке зазвичай купує королівська сім'я... Коли вони його куплять, то, швидше всього, його з'їсть їхній син", — поділився Абу.

Також на слуханнях повідомили, що підозрюваний намагався переконати поліцейського провезти в країну вогнепальну зброю з Північної Африки. Однак сам Сахайб Абу продовжує спростовувати всі звинувачення в підготовці терористичних актів.

Замахи на життя представників королівської сім'ї не рідкість. Монарші особи залишаються предметом цікавості і об'єктом численних нападок. Не так давно на YouTube каналі з'явився заборонений Єлизаветою ІІ документальний фільм про її сім'ю.