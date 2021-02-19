"Отравить мороженым": новые подробности в деле о покушении на принца Джорджа

Задержанный виновным себя не признает, но против него свидетельствуют аудиозаписи разговоров и жуткие приобретения: балаклавы, перчатки и меч, похожий на гладиаторский.

Полиции Великобритании еще в конце 2017 года удалось предотвратить убийство первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма 4-летнего принца Джорджа. Наследника престола планировали лишить жизни, отравив мороженым, которая королевская семья обычно покупает в супермаркете. По делу проходил Хуснайн Рашид — член экстремистской группировки.

Теперь появились новые подробности покушения на члена королевской семьи.

Об этом сообщает интернет –издание The Independent.

27-летний Сахайб Абу предстал перед судом в Олд-Бейли после того, как его обвинили в покупке 18-дюймового меча, ножа, балаклавы и перчаток при якобы планировании террористической атаки во время пандемии…

Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram-группе. Согласно стенограмме встречи, Абу подробно описал «нападение на принца Джорджа», запланированное сторонником ИГИЛ, пропагандистом и ранее осужденным Хуснайном Рашидом.

"Знаешь, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайший ресторан Sainsburyʼs и подложить яд в мороженое, которое обычно покупает королевская семья … Когда они его купят, то , скорее всего, его съест их сын ", — поделился Абу.

Также на слушаниях сообщили, что подозреваемый пытался убедить полицейского провезти в страну огнестрельное оружие из Северной Африки. Однако сам Сахайб Абу продолжает опровергать все обвинения в подготовке террористических актов.

Покушения на жизнь представителей королевской семьи не редкость. Монаршие особы остаются предметом любопытства и объектом многочисленных нападок. Не так давно на YouTube канале появился запрещенный Елизаветой ІІ документальный фильм о ее семье.