Чудеса зимової природи. У Китаї — потрійне сонце, в Україні — крижані квіти

Фокус зібрав колекцію фотографій, на яких краса і чудеса з'являються в природі під час сильних морозів.

Крижаний "вулкан" у степу

У Казахстані посеред степу виріс 14-метровий крижаний "вулкан", який дихає паром. Вчені це явище пояснюють так: артезіанська вода, яка бʼє з підземного джерела, замерзла через низьку температури у вигляді крижаного стовпа. А пар, який клубочеться з жерла "вулкана" — це найдрібніші частинки води вилітають з-під землі.

[ + – ] Крижаний "вулкан" у Казахстані

• "Вулкан" зʼявився минулого року, але був маленьким і нагадував місцевим жителям швидше айсберг.

• Схожі "вулкани" цієї зими зʼявилися в США на Овал-біч, на березі озера у штаті Мічиган. За словами експертів, це не рідкість для берегів морів і великих озер, де вітер жене хвилі в одному напрямку.

Промені НЛО

У різних точках світу в небі можна спостерігати вертикальні світлові стовпи, що нагадують промені від НЛО з науково-фантастичних фільмів. Незвичайне атмосферне оптичне явище називається гало. Це світло від сонця, місяця або штучних джерел на зразок вуличних ліхтарів, яке переломлюється в крижаних кристалах, що висять у повітрі. Цього року гало спостерігали в Естонії, Росії, Білорусі та Україні.

[ + – ] Світлові стовпи — гало

• Гало виникає у верхніх шарах тропосфери на висоті 5-10 км.

• Існує безліч типів гало: у формі кола, кільця, дуги, алмазної пилу, світлових стовпів.

Крижані квіти

Кристали висотою кілька сантиметрів утворилися на тонкому шарі льоду річки Стохід на Волині. Такі "квіти" рідко зустрічаються в природі, оскільки для їх появи потрібно збіг декількох погодних умов. Снігові бутони утворюються на поверхні дуже тонкого льоду при переході водяної пари у твердий стан через значну різницю температур води і повітря.

[ + – ] Крижані квіти розцвітають на Волині

• Для зростання снігових бутонів температура на поверхні тонкого льоду повинна бути близько 0°С, а температура повітря — мінус 20°С.

• Цього року напередодні Хрещення, 18 січня, крижані квіти "розквітли" на поверхні річки Псел у місті Гадячі.

Потрійне сонце

Минулої осені через несподіване похолодання жителі північного Китаю побачили на небі незвичайне явище, яке називається паргелій, або помилкове сонце. Воно виникає через заломлення сонячного світла в кристалах льоду в атмосфері. Навколо сонця зʼявляється райдужне пляма, і створюється оптична ілюзія його потроєння.

[ + – ] Восени жителям Китаю світили три сонця

• Паргелій можна побачити в країнах з суворим кліматом. Багато століть тому його трактували як провісника біди.

• У січні 2021 року два сонця зійшли над Харковом.