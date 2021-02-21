Чудеса зимней природы. В Китае — тройное солнце, в Украине — ледяные цветы

Фокус собрал коллекцию фотографий, на которых красоты и чудеса появляются в природе во время сильных морозов.

Ледяной "вулкан" в степи

В Казахстане посреди степи вырос 14-метровый ледяной "вулкан", дышащий паром. Ученые это явление объясняют так: артезианская вода, которая бьет из подземного источника, замерзла из-за низкой температуры в виде ледяного столба. А клубящийся пар из жерла "вулкана" — вылетающие из-под земли мельчайшие частички воды.

[ + – ] Ледяной "вулкан" в Казахстане

• "Вулкан" появился в прошлом году, но был маленьким и напоминал местным жителям скорее айсберг

• Похожие "вулканы" нынешней зимой появились в США на Овал-бич, на берегу озера в штате Мичиган. По словам экспертов, это не редкость для берегов морей и больших озёр, где ветер гонит волны в одном направлении

Лучи НЛО

В разных точках мира в небе можно наблюдать вертикальные световые столбы, напоминающие лучи от НЛО из научно-фантастических фильмов. Необычное атмосферное оптическое явление называется гало. Это свет от солнца, луны или искусственных источников вроде уличных фонарей, который преломляется в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. В этом году гало наблюдали в Эстонии, России, Беларуси и Украине.

[ + – ] Световые столбы – гало

• Гало возникает в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км

• Существует множество типов гало: в форме круга, кольца, дуги, алмазной пыли, световых столбов

Ледяные цветы

Кристаллы высотой в несколько сантиметров образовались на тонком слое льда реки Стоход на Волыни. Такие "цветы" редко встречаются в природе, так как для их появления нужно совпадение нескольких погодных условий. Снежные бутоны образуются на поверхности очень тонкого льда при переходе водяного пара в твердое состояние из-за значительной разницы температур воды и воздуха.

[ + – ] Ледяные цветы расцветают на Волыни

• Для роста снежных бутонов температура на поверхности тонкого льда должна быть около 0°С, а температура воздуха — минус 20°С

Важно

Прощай, зима! Пять самых необычных природных явлений в мороз

• В этом году накануне Крещения, 18 января, ледяные цветы "расцвели" на поверхности реки Псёл в городе Гадяче.

Тройное солнце

Прошлой осенью из-за неожиданного похолодания жители северного Китая увидели на небе необычное явление, которое называется паргелий, или ложное солнце. Оно возникает из-за преломления солнечного света в кристаллах льда в атмосфере. Вокруг солнца появляется радужное пятно, и создается оптическая иллюзия его утроения.

[ + – ] Осенью жителям Китая светили три солнца

• Паргелий можно увидеть в странах с суровым климатом. Много столетий назад его трактовали как предвестника беды

• В январе 2021 года два солнца взошли над Харьковом.