Паспорти вакцинації з'являться в ЄС до літа

Противники таких паспортів нагадують, що поки немає розуміння, чи розносять інфекцію вакциновані люди.

Цифрові сертифікати (паспорти) про вакцинацію, що дозволяють людям подорожувати Європою, незважаючи на пандемію коронавірусу , ймовірно, будуть доступні до літа. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен після віртуальної зустрічі лідерів ЄС. Буде потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.

Сертифікат буде у тих, хто отримав вакцину, негативний результат ПЛР-тесту або у кого вже є антитіла.

За словами Гунтрама Вольфа, директора аналітичного центру Bruegel, все повинно бути досить просто. "У нас вже є паспорти вакцинації, наприклад, від жовтої лихоманки. Вони використовуються як доказ, коли ви подорожуєте. Може знадобитися невелика адаптація цих перепусток, але я впевнений, що це не ракетобудування, це щось дуже просте і має бути здійснено", — сказав він Euronews.

Південноєвропейські країни, які залежать від туризму, такі як Греція та Іспанія, давно виступають за такі сертифікати. "Люди, які пройшли вакцинацію, повинні мати можливість вільно подорожувати. Це також буде позитивним стимулом для заохочення громадян до вакцинації, яка є єдиним способом гарантувати повернення до нормального життя", — стверджував прем'єр Греції в листі Урсулі фон дер Ляйен. В кінці січня в Греції почали видавати цифрові сертифікати тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу. Не чекаючи схвалення ЄС, Греція вирішила продемонструвати на практиці, що вакцинні паспорти принесуть лише користь, і уклала договір з Ізраїлем.

Північні ж країни ЄС, такі як Німеччина, до останнього часу скептично ставилися до роботи такої системи. "Спочатку необхідно чітко зрозуміти, що вакциновані люди більше не заразні, — заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю, опублікованому в 24 лютого. — Поки кількість вакцинованих набагато менше, ніж кількість тих, хто очікує вакцинації, держава не повинна ставитися до цих двох груп по-різному".

"Те, що є країни, куди ви можете поїхати, тільки якщо вам зробили щеплення від жовтої лихоманки, — це хороший прецедент для майбутнього вакцинних паспортів, — сказав BBC професор Річард Теддер, старший науковий співробітник Імперського коледжу Лондона, що спеціалізується на вірусології. — Ось у мене є спеціальна картка, що підтверджує, що я пройшов вакцинацію проти жовтої лихоманки. Але я поняття не маю, у скількох з тих, хто пред'являє такі ж картки, вони справжні, а не підроблені".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації, так само, як і громадяни Європейського союзу.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що Організація поки що не має наміру рекомендувати до застосування "сертифікати про імунітет" для туристів. В організації не відкидають ідею як таку, відзначаючи при цьому, що в прикладному аспекті вона виявиться дискримінаційною, доти, поки у жителів різних країн — різний рівень доступу до препаратів для вакцинації.