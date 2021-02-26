ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" через нібито втручання у вибори США

Євген Пригожин звинуватив співробітників американських спецслужб у "полюванні на відьом".

США оголосили в розшук російського підприємця Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна", за втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань.

ФБР запропонувало нагороду розміром до 250 тисяч доларів за інформацію про Пригожина.

Крім Пригожина, у розшук оголошені ще 12 осіб.

"Ці люди брали участь у змові з метою втручання в політичну систему США, враховуючи президентські вибори 2016 року. 16 лютого 2018 року Окружним судом округу Колумбія були видані федеральні ордери на арешт цих осіб", — йдеться на сайті ФБР.

Зокрема, до списоку увійшли співробітники "Агентства інтернет-досліджень" та інших медіа-компаній, які пов'язують з Пригожиним: Джейхун Насімі Асланов, Анна Богачева, Марія Бовда, Роберт Бовда, Михайло Бурчик, Михайло Бистров, Ірина Каверзін, Олександра Крилова, Вадим Подкопаєв, Сергій Полозов, Гліб Васильченко, Володимир Венков.

Зі свого боку Пригожин звинуватив співробітників американських спецслужб у полюванні на відьом, повідомляє прес-служба компанії, яка йому належить, на сторінці в російській соцмережі.

"Для прикриття колосального розриву між глибинною державою і народом потрібна страшилка. Такою страшилкою є Росія. Російська загроза — основна ідея в операції "Полювання на відьом", яка проходить повсюдно в США", — зазначив Пригожин, підкресливши, що суспільство США знаходиться під "непідйомним вантажем проблем".

Він зазначив, що половина американців підтримує традиційні цінності та стає мішенню для полювання "панів із ФБР", які "змушені вдавати вівців і щоб не отримати по голові, влаштовують шоу з розшуком, як у старі ковбойські часи".

Себе ж Пригожин назвав хорошим хлопцем.

"Правда буде на боці хороших хлопців, таких як я, а все що можуть зробити погані хлопці — це порозважатися самопіаром. Чим же ще зайнятися, сидячи в коронавірусних бункерах. Хай живе справжня Америка", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Євген Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна" через діяльність своєї компанії. Вона займалася організацією харчування "перших осіб" РФ. Його також називають засновником фабрики тролів. Він знаходиться під санкціями США з 20 грудня 2016 роки за сприяння розв'язанню війни на Донбасі. А в жовтні 2020 року Європейський Союз запровадив санкції проти Пригожина за причетність до постачань озброєнь до Лівії.