ФБР объявило в розыск "повара Путина" из-за якобы вмешательства в выборы США

Евгений Пригожин обвинил сотрудников американских спецслужб в "охоте на ведьм".

США объявили в розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого еще называют "поваром Путина", за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.

ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине.

Кроме Пригожина, в розыск объявлены еще 12 человек.

"Эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года. 16 февраля 2018 года Окружным судом округа Колумбия были выданы федеральные ордера на арест этих лиц", – говорится на сайте ФБР.

В частности, в список вошли сотрудники "Агентства интернет-исследований" и других медиа-компаний, которые связывают с Пригожиным: Джейхун Насими Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков

В свою очередь Пригожин обвинил сотрудников американских спецслужб в охоте на ведьм, сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании на странице в российской соцсети.

"Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза – основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США", – отметил Пригожин, подчеркнув, что общество США находится под "неподъемным грузом проблем".

Он отметил, что половина американцев поддерживают традиционные ценности и становятся мишенью для охоты "господ из ФБР", которые "вынуждены притвориться овцами и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена".

Себя же Пригожин назвал хорошим парнем.

"Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка", – говорится в сообщении.

Напомним, что Евгений Пригожин получил прозвище "повар Путина" из-за деятельности своей компании. Она занималась организацией питания "первых лиц" РФ. Его также называют основателем фабрики троллей. Он находится под санкциями США с 20 декабря 2016 года за содействие развязыванию войны на Донбассе. А в октябре 2020 года Европейский Союз ввел санкции против Пригожина за причастность к поставкам вооружений в Ливию.