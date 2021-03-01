У Росії поліцейський нібито продав дані про рейс із Навальним: затримана журналістка

Майор поліції міг незаконно передати журналістам інформацію про пасажирів рейсу 2614 авіакомпанії S7 для розслідування.

Слідчий комітет РФ нібито відкрив нову кримінальну справу за витік даних пасажирів, які летіли одним рейсом з Олексієм Навальним у день його отруєння. Про це з посиланням на власні джерела пише "Комерсант".

За даними ЗМІ, майора поліції підозрюють у перевищенні повноважень через продаж службової інформації про рейс Томськ-Москва з бази даних «Розшук-Магістраль». Передбачається, що в рамках цієї справи 27 лютого затримали журналістку видання «База» Мяйле Мачюліте й кілька годин допитували без адвоката.

Як повідомляє "Комерсант", співробітники УВБ ДУ МВС Санкт-Петербурга ще в січні 2021 року подали рапорт про несанкціоноване отримання інформації із службової бази. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що 8 і 9 вересня в "Магістраль" заходив майор поліції, який нібито шукав дані про авіаперельоти з Томська в Домодєдово 20 і 21 серпня 2020 року, потім вибрав рейс 2614 авіакомпанії S7 «й отримав персональні дані», які «передав якійсь особі».

Саме цим рейсом опозиціонер Олексій Навальний летів із Томська, коли йому різко стало погано. Літак довелося посадити в Омську, а пасажира негайно госпіталізувати. Незабаром з'явилося розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального, порталу Bellingcat і видання The Insider за участю CNN і Der Spiegel. Як стверджують автори, вісім фахівців, пов'язаних із ФСБ, три роки почергово слідували за опозиціонером російськими містами.

Журналісти припускають, що розслідування витоку інформації могло вивести слідство на ще одне розслідування. Як заявили в редакції "Бази", знайомий поліцейський повідомив Мяйле Мачюліте, ніби "хоче передати важливу інформацію", а на місці зустрічі затримали. Головний редактор видання Микита Могутін заявив, що журналістку сім годин допитували за участю співробітників ФСБ і ГУВС МВС. За словами власне Мачюліте, вона проходить свідком.

[ + – ] Мяйле Мачюліте Фото: Фото користувача Фейсбук Мяйле Мачюліте

Раніше стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International виключила Олексія Навального зі списку "в'язнів совісті". Причиною для такого рішення стали висловлювання політика 15-річної давності, проте конкретну цитату юристи не наводять.