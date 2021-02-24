Amnesty International исключала Навального из списка "узников совести"

Согласно правилам организации, обязательный критерий получения статуса узника совести – "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или разжиганию ненависти".

Международная правозащитная организация Amnesty International исключила российского оппозиционера Алексея Навального из списка "узников совести" из-за его высказываний 15-летней давности.

Об этом сообщает ВВС.

В организации не уточнили, о каких именно высказываниях идет речь, но многие считают, что причина решения Amnesty International связана с участием Навального в "русских маршах" в первом десятилетии этого века. Тогда же он создал организацию с националистическим уклоном национал-демократическое движение "Народ" и неоднозначно высказывался об иммигрантах.

"Amnesty International приняла внутреннее решение прекратить называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. Некоторые из этих заявлений, от которых Навальный до сих пор не отказался, достигают порога пропаганды ненависти, что противоречит определению "узника совести", – сказала директор российского представительства организации Наталья Звягина.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести – "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или разжиганию ненависти".

В Amnesty International в то же время заявили, что будут продолжать требовать освобождения оппозиционера из российской тюрьмы.

"И это решение не отменяет нашей решимости бороться за его немедленное освобождение и прекращение политически мотивированного преследования Навального со стороны российских властей", – уточнила Звягина.

Отметим, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.