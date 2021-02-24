Amnesty International виключила Навального зі списку "в'язнів совісті"

Згідно з правилами організації, обов'язковий критерій отримання статусу в'язня совісті — "незастосування насильства і відсутність закликів до насильства або розпалювання ненависті".

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виключила російського опозиціонера Олексія Навального зі списку "в'язнів совісті" через його висловлювання 15-річної давності.

Про це повідомляє ВВС.

В організації не уточнили, про які саме висловлювання йдеться, але багато хто вважає, що причина рішення Amnesty International пов'язана з участю Навального в "російських маршах" у першому десятилітті цього століття. Тоді ж він створив організацію з націоналістичним ухилом націонал-демократичний рух "Народ" і неоднозначно висловлювався про іммігрантів.

"Amnesty International прийняла внутрішнє рішення припинити називати Олексія Навального в'язнем совісті у зв'язку із заявами, які він робив у минулому. Деякі з цих заяв, від яких Навальний досі не відмовився, досягають піку пропаганди ненависті, що суперечить визначенню "в'язня совісті", — сказала директор російського представництва організації Наталія Звягіна.

Згідно з правилами Amnesty International, обов'язковий критерій отримання статусу в'язня совісті — "незастосування насильства і відсутність закликів до насильства або розпалювання ненависті".

В Amnesty International у той же час заявили, що будуть продовжувати вимагати звільнення опозиціонера з російської в'язниці.

"І це рішення не скасовує нашої рішучості боротися за його негайне звільнення і припинення політично мотивованого переслідування Навального з боку російської влади", — уточнила Звягіна.

Зазначимо, що 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії і Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон.