Ексголовред Nexta Протасевич після помилування влаштувався зварювальником у Білорусі (відео)

За словами Романа Протасевича, зарплати йому вистачає для того, щоб жити "нормально", а в ІТ-компанії його не брали через "репутаційні ризики".

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Білоруський опозиціонер та колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич наразі працює на заводі зварювальником. Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

"Зрозумів, що найкраще, що є на ринку праці, це професія зварювальника. Вона скрізь затребувана, непогані зі старту зарплати. Відучився, пройшов теоретичний курс", — сказав Протасевич.

Він пояснив, що намагався влаштуватись в ІТ-сферу, але відповідні білоруські компанії відмовили хлопцю, посилаючись на "репутаційні ризики".

Протасевич розповів, що заробляє 2200–2500 білоруських рублів на місяць (28-31 тис. грн), але для цього іноді доводиться працювати у суботу.

"З огляду на те, що я не винаймаю квартиру, у мене від батьків власна, то мені нормально", — зазначив Протасевич.

Він також наголосив, що досі слідкує за інформаційним полем та залишається у курсі багатьох актуальних тем.

"Я б не сказав, що повністю пішов із журналістики, досі залишаюся душею та серцем у цьому, досі у темі з купи різних інфоприводів", — підкреслив Протасевич.

Зазначимо, що 3 травня 2023 року Мінський обласний суд ухвалив вирок Роману Протасевичу у вигляді восьми років колонії. Романа Протасевича звинуватили у тому, що, починаючи з 2020 року, він разом з іншими фігурантами справи виконували план змови з метою "захопити державну владу в Білорусі неконституційним шляхом".

Вони розміщували в телеграм-каналах Nexta і "Білорусь головного мозку" публікації, які мали "деструктивні" цілі. За версією слідства, публікації містили заклики до вчинення терактів "протестно налаштованими громадянами".

Через три тижні після вироку білоруська влада помилувала Протасевича.

Нагадаємо, у травні 2022 колишній головред білоруського опозиційного ресурсу Nexta Протасевич одружився.

23 травня 2021 року Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали в Білорусі внаслідок примусової посадки літака, на якому вони летіли з Афін до Вільнюса.