Экс-главред Nexta Протасевич после помилования устроился сварщиком в Беларуси (видео)

По словам Романа Протасевича, зарплаты ему хватает для того, чтобы жить "нормально", а в ІТ-компании его не брали из-за "репутационных рисков".

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Белорусский оппозиционер и бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич сейчас работает на заводе сварщиком. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

"Понял, что лучшее, что есть на рынке труда, это профессия сварщика. Она везде востребована, неплохие со старта зарплаты. Отучился, прошел теоретический курс", — сказал Протасевич.

Он пояснил, что пытался устроиться в ІТ-сферу, но соответствующие белорусские компании отказали парню, ссылаясь на "репутационные риски".

Протасевич рассказал, что зарабатывает 2200-2500 белорусских рублей в месяц (28-31 тыс. грн), но для этого иногда приходится работать в субботу.

"Учитывая то, что я не снимаю квартиру, у меня от родителей собственная, то мне нормально", — отметил Протасевич.

Он также отметил, что до сих пор следит за информационным полем и остается в курсе многих актуальных тем.

"Я бы не сказал, что полностью ушел из журналистики, до сих пор остаюсь душой и сердцем в этом, до сих пор в теме с кучи разных инфоповодов", — подчеркнул Протасевич.

Отметим, что 3 мая 2023 года Минский областной суд вынес приговор Роману Протасевичу в виде восьми лет колонии. Романа Протасевича обвинили в том, что, начиная с 2020 года, он вместе с другими фигурантами дела выполняли план заговора с целью "захватить государственную власть в Беларуси неконституционным путем".

Они размещали в телеграм-каналах Nexta и "Беларусь головного мозга" публикации, которые имели "деструктивные" цели. По версии следствия, публикации содержали призывы к совершению терактов "протестно настроенными гражданами".

Через три недели после приговора белорусские власти помиловали Протасевича.

Напомним, в мае 2022 года бывший главред белорусского оппозиционного ресурса Nexta Протасевич женился.

23 мая 2021 года Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали в Беларуси в результате принудительной посадки самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс.