Экс-главред белорусского оппозиционного ресурса NEXTA Протасевич женился (фото)

Роман Протасевич рассказал, что решение расстаться с Софьей Сапегой, которую приговорили к 6 годам тюрьмы, пара приняла во время их отпуска в Греции.

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Бывший главный редактор оппозиционного белорусского ресурса NEXTA Роман Протасевич рассказал, что женился. Однако не на своей девушке Софье Сапеге, которую 6 мая приговорили к 6 годам тюрьмы, а с другой избранницей. Об этом он написал на платформе Telegra.ph.

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По его словам, решение расстаться с Софьей было принято еще во время их отпуска в Греции, после которого самолет с ними приземлили в Беларуси 21 мая 2021 года. По словам Протасевича, он думал, что арестуют только его, однако его бывшая девушка тоже была арестована. Позже их обеих поместили под домашний арест, где они находились в одной квартире.

"Спустя месяц в СИЗО нас перевели под домашний арест, и с того момента мы жили вместе, пусть и под охраной. Однако это не привело к налаживанию наших личных отношений. К тому же, постоянное нахождение вдвоем в замкнутом пространстве да еще и в весьма стрессовой ситуации явно не способствует гармонии в отношениях. Которые, напомню, у нас и так фактически завершились до посадки в Минске", — написал он.

Он добавил, что в сентябре 2021 года они сосуществовали рядом как сожители, а количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, уже в октябре их расселили.

"С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются", — заявил Протасевич.

Напомним, 6 мая россиянку Софью Сапегу Гродненский областной суд Белоруси приговорил к 6 годам колонии строгого режима. Ее признали виновной по двум статьям — в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной ненависти и в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица. Она была администратором известного в Беларуси телеграм-канала Черная Книга Беларуси (ЧКБ), на котором публиковались личные данные силовиков и представителей власти.

23 мая 2021 года Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали в Беларуси, в результате принудительной посадки самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс.

14 июня 2021 года, после принудительной посадки самолета Ryanair с Протасевичем в Беларуси, он появился на брифинге властей и заявил, что "чувствует себя хорошо" и "добровольно сотрудничает со следствием". Однако заявил, что София Сапега оказалась "заложником ситуации".