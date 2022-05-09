Колишній головред білоруського опозиційного ресурсу NEXTA Протасевич одружився (фото)

Роман Протасевич розповів, що рішення розлучитися зі Софією Сапегою, яку засудили до 6 років в'язниці, пара ухвалила під час їхньої відпустки в Греції.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишній головний редактор опозиційного білоруського ресурсу NEXTA Роман Протасевич розповів, що одружився. Проте не зі своєю дівчиною Софією Сапегою, яку 6 травня засудили до 6 років в'язниці, а з іншою обраницею. Про це він написав на платформі Telegra.ph.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, рішення розлучитися із Софією було ухвалено ще під час їхньої відпустки в Греції, після якої літак із ними приземлили в Білорусі 21 травня 2021 року. За словами Протасевича, він думав, що заарештують лише його, проте його колишню дівчину теж заарештували. Згодом їх обох помістили під домашній арешт, де вони перебували в одній квартирі.

"Через місяць у СІЗО нас перевели під домашній арешт, і з того моменту ми жили разом, нехай і під охороною. Однак це не призвело до налагодження наших особистих стосунків. До того ж постійне перебування вдвох у замкнутому просторі та ще й у стресовій ситуації явно не сприяє гармонії в стосунках. Які, нагадаю, у нас і так фактично завершилися до посадки в Мінську", — написав він.

Він додав, що у вересні 2021 року вони співіснували поруч як співмешканці, а кількість конфліктних ситуацій продовжувала наростати, вже в жовтні їх розселили.

"Із того часу ми більше не контактували та не спілкувалися безпосередньо, хоча я періодично спілкувався з її батьками. Тобто вже приблизно 7 місяців нас фактично нічого не пов'язує. Навіть кримінальні справи та звинувачення в нас зовсім різні, вони просто не перетинаються", — заявив Протасевич.

Нагадаємо, 6 травня росіянку Софію Сапегу Гродненський обласний суд Білорусі засудив до 6 років колонії суворого режиму. Її визнали винною за двома статтями — у скоєнні умисних дій, спрямованих на порушення іншої соціальної ненависті, та в незаконному збиранні чи розповсюдженні відомостей про приватне життя, що становлять особисту чи сімейну таємницю іншої особи. Вона була адміністратором відомого в Білорусі телеграм-каналу "Чорна Книга Білорусі (ЧКБ)", на якому публікувалися особисті дані силовиків і представників влади.

23 травня 2021 року Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали в Білорусі внаслідок примусової посадки літака, на якому вони летіли з Афін до Вільнюса.

14 червня 2021 року, після примусової посадки літака Ryanair із Протасевичем у Білорусі, він з'явився на брифінгу влади та заявив, що "почується добре" й "добровільно співпрацює зі слідством". Проте заявив, що Софія Сапега виявилася "заручницею ситуації".