В России полицейский якобы продал данные о рейсе с Навальным: задержана журналистка

Майор полиции мог незаконно передать журналистам информацию о пассажирах рейса 2614 авиакомпании S7 для расследования.

Следственный комитет РФ якобы открыл новое уголовное дело по утечке данных пассажиров, которые летели одним рейсом с Алексеем Навальным в день его отравления. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "КоммерсантЪ".

По данным СМИ, майора полиции подозревают в превышении полномочий из-за продажи служебной информациио о рейсе Томск-Москва из базы данных «Розыск-Магистраль». Предполагается, что в рамках этого дела 27 февраля задержали журналистку издания «База» Мяйле Мачюлите и несколько часов допрашивали без адвоката.

Как сообщает "КоммерсантЪ", сотрудники УСБ ГУ МВД Санкт-Петербурга еще в январе 2021 года подали рапорт о несанкционированном получении информации из служебной базы. В ходе проверки правоохранители выяснили, что 8 и 9 сентября в "Магистраль" заходил майор полиции, который якобы искал данные об авиаперелетах из Томска в Домодедово 20 и 21 августа 2020 года, затем выбрал рейс 2614 авиакомпании S7 «и получил персональные данные», которые «передал некоему лицу».

Именно этим рейсом оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска, когда ему резко стало плохо. Самолет пришлось посадить в Омске, а пассажира экстренно госпитализировать. Вскоре появилось расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального, портала Bellingcat и издания The Insider при участии CNN и Der Spiegel. Как утверждают авторы, восемь специалистов, связанных с ФСБ, три года поочередно следовали за оппозиционером по российским городам.

Журналисты предполагают, что расследование утечки информации могло вывести следствие на еще одно расследование. Как заявили в редакции "Базы", знакомый полицейский сообщил Мяйле Мачюлите, будто "хочет передать важную информацию", а на месте встречи задержали. Главный редактор издания Никита Могутин заявил, что журналистку семь часов допрашивали при участии сотрудников ФСБ и ГУСБ МВД. По словам самой Мачюлите, она проходит свидетельницей.

[ + – ] Мяйле Мачюлите Фото: Фото пользователя Фейсбук Мяйле Мачюлите

Ранее стало известно, что правозащитная организация Amnesty International исключила Алексея Навального из списка "узников совести". Причиной для такого решения стали высказывания политика 15-летней давности, однако конкретную цитату юристы не приводят.