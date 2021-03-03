У Росії водонапірна вежа звалилася на автомобіль комунальників (відео)
Ремонтники приїхали на машині лагодити вежу, але вона знищила їх УАЗик.
У Тверській області (Росія) стара водонапірна вежа впала на автомобіль комунальників, які приїхали її лагодити. Про це повідомляє РІА Новини.
Зазначається, що інцидент стався в селі Холмінов Оленинського району.
На відеоролику, який з'явився в інтернеті, видно групу ремонтників, які стоять поруч із вежею, що нахилилася. У якийсь момент спорудження починає завалюватися, а люди, які стоять поруч, помітивши це, тікають в різні боки.
Висока конструкція звалилася прямо на автомобіль робочих, буквально розплющивши його.
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За попередніми даними, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але через події жителі села і чинне сільгосппідприємство з великим стадом великої рогатої худоби залишилися без води.
Зазначимо, раніше в Києві будівельний кран впав на проїжджу частину. Інцидент стався на Позняках на вулиці Мишуги біля торгового центру "Піраміда". Крім того, у Києві на Шулявському шляхопроводі через проспект Перемоги одночасно впали три нових стовпи освітлення.