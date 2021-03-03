У Росії водонапірна вежа звалилася на автомобіль комунальників (відео)

Ремонтники приїхали на машині лагодити вежу, але вона знищила їх УАЗик.

У Тверській області (Росія) стара водонапірна вежа впала на автомобіль комунальників, які приїхали її лагодити. Про це повідомляє РІА Новини.

Зазначається, що інцидент стався в селі Холмінов Оленинського району.

На відеоролику, який з'явився в інтернеті, видно групу ремонтників, які стоять поруч із вежею, що нахилилася. У якийсь момент спорудження починає завалюватися, а люди, які стоять поруч, помітивши це, тікають в різні боки.

Висока конструкція звалилася прямо на автомобіль робочих, буквально розплющивши його.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

За попередніми даними, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але через події жителі села і чинне сільгосппідприємство з великим стадом великої рогатої худоби залишилися без води.

Зазначимо, раніше в Києві будівельний кран впав на проїжджу частину. Інцидент стався на Позняках на вулиці Мишуги біля торгового центру "Піраміда". Крім того, у Києві на Шулявському шляхопроводі через проспект Перемоги одночасно впали три нових стовпи освітлення.