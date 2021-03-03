В России водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков (видео)

Ремонтники приехали на машине чинить башню, но она уничтожила их УАЗик.

В Тверской области (Россия) старая водонапорная башня упала на автомобиль коммунальщиков, которые приехали ее чинить. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Холмина Оленинского района.

На видеоролике, который появился в интернете, видна группа ремонтников, стоящих рядом с наклонившейся башней. В какой-то момент сооружение начинает заваливаться, а стоящие рядом люди, заметив это, убегают в разные стороны.

Высокая конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально расплющив его.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Но из-за происшествия жители села и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без воды.

Отметим, ранее в Киеве строительный кран рухнул на проезжую часть. Инцидент произошел на Позняках на улице Мишуги возле торгового центра "Пирамида". Кроме того, в Киеве на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения.