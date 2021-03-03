Мама Ілона Маска представила доказ геніальності сина (фото)

Викладачі з Університету Преторії не очікували таких високих результатів від хлопця і відправили його на перездачу.

72-річна мама американського мільярдера і засновника компанії SpaceX і Tesla Ілона Маска Мей Маск опублікувала на своїй сторінці у Twitter результати іспиту з програмування, який її 17-річному сину довелося перескладати.

На опублікованому в соцмережі фото — результати тесту 1989 року з найвищою оцінкою A + з Університету Преторії в Південній Африці.

[ + – ] Екзаменатори поставили 17-річному Маску найвищий бал Фото: Maye Musk/Twitter

За словами Мей, її сина зобов'язали перескладати тест, оскільки в перший раз він набрав дуже високі бали, і екзаменатори просто не повірили, що цей юнак настільки розумний. Коли ж він пересклав його, то в офіційному листі з ВНЗ його результати назвали "видатними".

"Я знайшла твій тест на комп'ютерні здібності, коли тобі було 17 років. Якщо я правильно пам'ятаю, їм довелося перевірити ще раз тебе, тому що вони ніколи не бачили таких високих оцінок. Не дивно, що ти такий блискучий інженер", — написала місіс Маск, додавши тег #ProudMom (горда мама, — прим. ред.).

Фото: Maye Musk/Twitter

У свою чергу Ілон не перестає давати матері приводи для гордості, озвучуючи все більш амбітні плани. Так, бізнесмен заявив про намір побудувати в Техасі місто під назвою Starbase. У межах нового населеного пункту опиниться і село Бока-Чика, у якому базується космодром компанії SpaceX. З 2014 року там розробляються і тестуються прототипи ракети Starship.

Крім того, Маск збирається виділити 100 мільйонів доларів на новий конкурс, де зможуть поборотися проекти зі створення технології видалення вуглекислого газу з атмосфери. Його проведе некомерційна організація X Prize Foundation, яка покликана стимулювати розвиток технологій для поліпшення космічних подорожей, харчування і здоров'я.