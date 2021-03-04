Словаччина відправляє пацієнтів із COVID-19 у Польщу через переповнення лікарень

Станом на зараз лікарні країни переповнені на майже чотири тисячі осіб, що є рекордним показником.

Словаччина відправляє пацієнтів із коронавірусом у Польщу, оскільки лікарні країни переповнені пацієнтами. Про це повідомляє Reuters.

"Перші пацієнти були доставлені в Горлиці (місто в Польщі, — ред)", — повідомив держсекретар міністерства охорони здоров'я Петер Стахура.

Він повідомив, що Польща та Німеччина запропонували прийняти по 10 пацієнтів зі Словаччини. Румунія допомогла переобладнати деякі ліжка в словацьких лікарнях, щоб їх можна було використовувати для пацієнтів із COVID, у яких проблеми з легенями.

За словами Маріана Свіжа, директора лікарні в Горлиці, в установі є 49 ліжок для пацієнтів, інфікованих коронавірусом, шість ліжок для штучної вентиляції легенів і шість для пацієнтів, які перебувають під наглядом, повідомляє TVN24.

Лікарні Словаччини переповнені рекордною кількістю пацієнтів із коронавірусом — майже 4 тисяч осіб. У країні з населенням 5,5 мільйони осіб зареєстровано 7 560 випадків смерті від коронавірусу.

Уряд посилив протиепідемічні заходи, зокрема більш жорсткі обмеження на пересування людей, і заявив, що, якщо ці заходи не будуть достатніми до 21 березня, то можливі ще більш жорсткі обмеження.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля коронавірусу в країні викликана "британським" штамом. За його словами, середньодобова кількість заражень за останній тиждень наблизилася до 10 тисяч. Якщо порівнювати цей результат із результатами попереднього тижня, то це збільшення на третину, більше ніж на 33%. На той момент середньодобова кількість заражень на тиждень становила 7,3 тисячі.