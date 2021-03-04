Словакия отправляет пациентов с COVID-19 в Польшу из-за переполненных больниц

По состоянию на сейчас больницы страны переполнены на почти четыре тысячи человек, что является рекордным показателем.

Словакия отправляет пациентов с коронавирусом в Польшу, поскольку больницы страны переполнены пациентами. Об этом сообщает Reuters.

"Первые пациенты были доставлены в Горлице (город в Польше, — ред)", — сообщил госсекретарь министерства здравоохранения Петер Стахура.

Он сообщил, что Польша и Германия предложили принять по 10 пациентов из Словакии. Румыния помогла переоборудовать некоторые койки в словацких больницах, чтобы их можно было использовать для пациентов с COVID, у которых не справляются легкие.

По словам Мариана Свежа, директора больницы в Горлице, в учреждении есть 49 коек для пациентов, инфицированных коронавирусом, шесть коек для искусственной вентиляции легких и шесть для пациентов, находящихся под наблюдением, сообщает TVN24.

Больницы Словакии переполнены рекордным числом пациентов с коронавирусом — около 4 тысяч человек. В стране с населением 5,5 миллиона человек зарегистрировано 7560 случаев смерти от коронавируса.

Правительство ужесточило противоэпидемические меры, в том числе более жесткие ограничения на передвижение людей, и заявило, что, если эти меры не окажутся достаточными к 21 марта, то возможны еще более жесткие ограничения.

Напомним, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна коронавируса в стране вызвана "британским" штаммом. По его словам, среднесуточное количество заражений за последнюю неделю приблизилось к 10 тысячам. Если сравнивать этот результат с результатами предыдущей недели, то это увеличение на треть, более чем на 33%. На тот момент среднесуточное количество заражений в неделю составляло 7,3 тысячи.