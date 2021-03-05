Суддя в Індії запропонував обвинуваченому одружитися зі зґвалтованою школяркою, щоб уникнути в'язниці

Тисячі людей закликають главу правосуддя Індії піти у відставку через скандальну пропозиції підсудному.

Головний індійський суддя Шарад Арвінд Бобде запропонував обвинуваченому одружитися зі зґвалтованою школяркою, щоб уникнути покарання. Подробиці резонансної історії повідомляє видання The Guardian.

На лаві підсудних опинився урядовий технік, якого звинуватили в згвалтуванні юної дівчини. Під час судового слухання у справі Шарад Арвінд Бобде запропонував несподіване рішення.

"Якщо ти хочеш одружитися з нею, ми можемо тобі допомогти. Якщо ні, то ти втратиш свою роботу і підеш до вʼязниці", — заявив головний суддя.

Після слів Шарада активісти за права жінок склали петицію з вимогою про його відставку, документ підписали понад 5,2 тисяч осіб. Автори заявили, що підсудний обвинувачується в переслідуванні, звʼязуванні, задушенні, неодноразовому зґвалтуванні дівчини, він також нібито погрожував підпалити жертву та вбити її брата.

"Пропонуючи цьому ґвалтівнику одружитися із жертвою, яка вижила, ви, головний суддя Індії, прагнули засудити потерпілу до довічного зґвалтування руками мучителя, який підштовхнув її до спроби самогубства", — підкреслили активісти.

Петиція звернула увагу громадськості до іншого слухання, під час якого Бобде задався питанням, чи може статевий акт одруженої пари розглядатися, як зґвалтування. Варто зазначити, що офіційно сексуальне насильство всередині родини не вважається злочином в Індії.

Раніше стало відомо, що знаменитого французького актора Жерара Депардьє звинуватили в згвалтуванні. Його 22-річна колега вже втретє подала скаргу й заявила про злочин, який нібито стався в квартирі зірки в 2018 році. За словами акторки, Жерар Депардьє заманив її на репетицію в неформальній обстановці й почав сексуально домагатися. Спочатку правоохоронці закрили справу за відсутністю доказів, але відновили наприкінці 2020 року, коли дівчина повторно подала скаргу. Прокуратура хоче повернутися до розслідування, однак адвокат має намір довести невинність свого клієнта.