В Ірані невідомий намагався захопити пасажирський літак

Злочинець мав намір посадити літак в аеропорту однієї з країн Перської затоки.

В Ірані військові Корпусу вартових ісламської революції запобігли викраденню літака авіакомпанії Iran Air Fokker 100. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tansim з посиланням на повідомлення військових.

За словами військових, літак вилетів після 10-хвилинної затримки з аеропорту міста Ахваз у місто Мешхед.

"Зловмисник хотів посадити літак в аеропорту в одному з південних арабських держав Перської затоки", — заявили військові.

Літак екстрено посадили в аеропорту міста Ісфахан в центральній частині Ірану. Зловмисник затриманий.

"Усі пасажири літака повністю здорові і були відправлені в заздалегідь запланований пункт призначення іншим рейсом", — повідомили в КВІР.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, що 21 лютого біля столиці Нігерії Абуджі впав військовий літак King Air 350 ВПС Нігерії. На борту літака перебувало 6 осіб разом з 2 членами екіпажу. Найімовірніше, усі, хто був на борту літака, загинули.

Раніше в США в літака прямо під час польоту загорівся двигун. Там вдалося уникнути жертв і літак успішно приземлився в аеропорту.