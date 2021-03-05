В Ірані невідомий намагався захопити пасажирський літак
Злочинець мав намір посадити літак в аеропорту однієї з країн Перської затоки.
В Ірані військові Корпусу вартових ісламської революції запобігли викраденню літака авіакомпанії Iran Air Fokker 100. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tansim з посиланням на повідомлення військових.
За словами військових, літак вилетів після 10-хвилинної затримки з аеропорту міста Ахваз у місто Мешхед.
"Зловмисник хотів посадити літак в аеропорту в одному з південних арабських держав Перської затоки", — заявили військові.
Літак екстрено посадили в аеропорту міста Ісфахан в центральній частині Ірану. Зловмисник затриманий.
"Усі пасажири літака повністю здорові і були відправлені в заздалегідь запланований пункт призначення іншим рейсом", — повідомили в КВІР.
Інші подробиці інциденту не повідомляються.
Нагадаємо, що 21 лютого біля столиці Нігерії Абуджі впав військовий літак King Air 350 ВПС Нігерії. На борту літака перебувало 6 осіб разом з 2 членами екіпажу. Найімовірніше, усі, хто був на борту літака, загинули.
Раніше в США в літака прямо під час польоту загорівся двигун. Там вдалося уникнути жертв і літак успішно приземлився в аеропорту.