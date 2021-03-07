В Ісландії поставлять пам'ятник першому темношкірому жителю країни

Ханс Йонатан був народжений в рабстві, боровся за свою свободу в датському суді, а коли програв справу, втік до Ісландії і жив як вільна людина.

Уряд Ісландії схвалив виділення 20 тисяч євро на спорудження монумента першому темношкірому жителю країни — фермеру і торговцю Хансу Йонатану, який приїхав в Ісландію в 1802 році.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

Памʼятник буде встановлений в місті Дьюпівогюр, в якому Йонатан проживав.

Ханс Йонатан народився в рабстві в 1784 році на острові Санта-Крус, який в той час був датською колонією. У віці 12 років він переїхав до будинку свого господаря в Данії. Борючись за свої права, він вступив на службу у військово-морський флот і оголосив себе вільною людиною.

Його дії стали предметом судового розгляду. Йонатан відчайдушно відстоював свої права в суді, але справу програв.

У віці 21 року він втік до Ісландії, де жив, як вільна людина, до кінця своїх днів. У Данії до кінця ХХ століття ніхто не знав, куди він втік.

В Ісландії Йонатан одружився на місцевій жительці, доньцi дільничного Катрін Антоніусдоттір. Згодом у них народилося двоє дітей. Йонатан працював менеджером магазину в Дьюпівогюрi з 1818 по 1827 рік.

Він був популярною людиною і, як говорили, був дуже симпатичним. Зараз в Ісландії живуть не менше ста тисяч нащадків Ханса Йонатана.

Нагадаємо, в Бельгії демонтували памʼятник королю Леопольду II, правління якого відомо жорстокої колоніальної політикою в африканських володіннях. Леопольд II правил Бельгією 44 роки — з 1865 по 1909 рік. При ньому бельгійцями в дельті річки Конго з 1885 по 1908 роки існувало Вільна держава Конго, яке було особистим володінням короля. Жителі колонії піддавалися надзвичайно жорсткої експлуатації і покаранням.