В Исландии поставят памятник первому темнокожему жителю страны

Ханс Йонатан был рожден в рабстве, боролся за свою свободу в датском суде, а когда проиграл дело, сбежал в Исландию и жил как свободный человек.

Правительство Исландии одобрило выделение 20 тысяч евро на сооружение монумента первому темнокожему поселенцу – фермеру и торговцу Хансу Йонатану, который приехал в страну в 1802 году.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

Памятник будет установлен в городе Дьюпивогюр, в котором Йонатан проживал.

Хансу Йонатану родился в рабстве в 1784 году на острове Санта-Крус, который в то время был датской колонией. В возрасте 12 лет он переехал в дом своего хозяина в Дании. Борясь за свои права, он поступил на службу в военно-морской флот и объявил себя свободным человеком.

Его действия стали предметом судебного разбирательства. Йонатан отчаянно отстаивал свои права в суде, но в итоге дело проиграл.

В возрасте 21 года он сбежал в Исландию, где жил, как свободный человек, до конца своих дней. В Дании до конца ХХ века никто не знал, куда он сбежал.

В Исландии Йонатан женился на местной жительнице, дочери участкового Катрин Антониусдоттир. Впоследствии у них родилось двое детей. Йонатан работал менеджером магазина в Дьюпивогюре с 1818 по 1827 год.

Он был популярным человеком и, как говорили, был очень симпатичным. Сейчас в Исландии живут не менее ста тысяч потомков Ханса Йонатана.

Напомним, в Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II, правление которого известно жестокой колониальной политикой в африканских владениях. Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. При нем бельгийцами в дельте реки Конго с 1885 по 1908 год существовало Свободное государство Конго, которое было личным владением короля. Жители колонии подвергались чрезвычайно жесткой эксплуатации и наказаниям.