Аварія в Польщі: в лікарнях залишаються 24 українці, водієві загрожує до 8 років в'язниці

Дев'ятеро людей залишаються у важкому стані.

Після смертельної аварії в Польщі в лікарні залишаються 24 українці. Про це повідомляє ГСЧС.

Девʼять осіб перебувають у важкому стані.

Водієві автобуса висунули звинувачення. Його звинувачують в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Йому загрожує до восьми років вʼязниці, повідомляє Польське агентство друку. Водій Володимир К. заявив, що не памʼятає інцидент з аварією і знаходиться в слабкому емоційному стані. Зараз він знаходиться в лікарні. Прокурори дали йому розпорядження не залишати територію Польщі. Йому залишили паспорт і відвідуватимуть його з метою контролю кожен день.

Можливою причиною аварії став маневр при водінні, коли водій вирішив зʼїхати на місце стоянки і відпочинку. За словами прокурора, автобус їхав із дозволеною швидкістю, проте вона була занадто високою для повороту направо.

Нагадаємо, 57 українців їхали по автомагістралі в Польщі, автобус зʼїхав з дороги і перекинувся, постраждали 34 людини. Поранених доставили в лікарні в декількох найближчих містах Польщі, деяких з них довелося евакуювати на вертольотах через важких травм. Тих, кому не потрібна була госпіталізація, розмістили в гуртожитках. На місці події працювали 19 медичних бригад і більше сотні пожежників, поліцейські розслідують причини ДТП.