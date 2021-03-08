Авария в Польше: в больницах остаются 24 украинца, водителю грозит до 8 лет тюрьмы

Девять человек остаются в тяжелом состоянии.

После смертельной аварии в Польше в больнице остаются 24 украинца. Об этом сообщает ГСЧС.

Девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Водителю автобуса предъявили обвинение. Его обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает Польское агентство печати. Водитель Владимир К. заявил, что не помнит инцидент с аварией и находится в слабом эмоциональном состоянии. Сейчас он находится в больнице. Прокуроры дали предписание не покидать ему территорию Польши. Ему оставили паспорт и будут посещать его с целью контроля каждый день.

Возможной причиной аварии стал маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По словам прокурора, автобус ехал с разрешенной скоростью, однако она была слишком высокой для поворота направо.

Напомним, 57 украинцев ехали по автомагистрали в Польше, автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 34 человека. Раненных доставили в больницы в нескольких ближайших городах Польши, некоторых из них пришлось эвакуировать на вертолетах из-за тяжелых травм. Тех, кому не потребовалась госпитализация, разместили в общежитиях. На месте происшествия работали 19 медицинских бригад и более сотни пожарных, полицейские расследуют причины ДТП.