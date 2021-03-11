ЄС після виходу фільму про "палаци Лукашенка" перевірить витрачання коштів, виділених Білорусі

У фільмі-розслідуванні Nexta стверджується, що Мінськ нібито використовував європейські гроші не за призначенням.

Євросоюз може почати перевірку фінансування проектів у Білорусі за останні роки після звинувачень у нецільовому використанні коштів, які прозвучали у фільмі медіапроекту Nexta.

Про це повідомляє DW.

"Такого не повинно бути, щоб кошти ЄС використовувалися для особистого збагачення і підвищення добробуту Лукашенка", — заявила депутатка Європарламенту від німецьких "зелених", членкиня комітету з контролю за бюджетом Віола фон Крамон.

Вона заявила, що ініціює в парламенті ЄС відповідну перевірку.

Тим часом Брюссель відкинув звинувачення в тому, що фінансова допомога Євросоюзу витрачалася на будівлі або резиденції Олександра Лукашенка. Офіційна представниця ЄС із питань політики сусідства та розширення Ана Пісонеро назвала ці дані повністю безпідставними.

Білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA підготував та опублікував на YouTube фільм-розслідування "Золоте дно" про "нерухомість, автопарк, майно й корупційні схеми Олександра Лукашенка". Автори розслідування стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції Білорусі. Перш за все, йдеться про Палац незалежності Білорусі. Будівництво всього комплексу будівель та інфраструктури, площею 50 тис кв. м, коштував бюджету країни 250 млн доларів.

У фільмі-розслідуванні також повідомляється, що Мінськ використовував європейські гроші не за призначенням: зокрема, кошти, виділені ЄС на екологічні проекти, використовувалися для чотирьох резиденцій Лукашенка, розташованих у заповідних зонах.