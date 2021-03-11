ЕС после выхода фильма о "дворцах Лукашенко" проверит расходование средств, выделенных Беларуси

В фильме-расследовании Nexta утверждается, что Минск якобы использовал европейские деньги не по назначению.

Евросоюз может начать проверку финансирования проектов в Беларуси за последние годы после обвинений в нецелевом использовании денежных средств, прозвучавшие в фильме медиапроекта Nexta.

Об этом сообщает DW.

"Такого не должно быть, чтобы средства ЕС использовались для личного обогащения и повышения благосостояния Лукашенко", – заявила депутат Европарламента от немецких "зеленых", член комитета по контролю за бюджетом Виола фон Крамон.

Она заявила, что инициирует в парламенте ЕС соответствующую проверку.

Тем временем Брюссель отверг обвинения в том, что финансовая помощь Евросоюза расходовалась на здания или резиденции Александра Лукашенко. Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро назвала эти данные полностью безосновательными.

Белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA подготовил и опубликовал на YouTube фильм-расследование "Золотое дно" о "недвижимости, автопарке, имуществе и коррупционных схемах Александра Лукашенко". Авторы расследования утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции Беларуси. В первую очередь, речь идет о Дворце независимости Беларуси. Строительство всего комплекса зданий и инфраструктуры, площадью в 50 тыс кв. м, обошлось бюджету страны в 250 млн долларов.

В фильме-расследовании также сообщается, что Минск использовал европейские деньги не по назначению: в частности, средства, выделенные ЕС на экологические проекты, использовались для четырех резиденций Лукашенко, расположенных в заповедных зонах.