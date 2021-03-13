В Аргентині протестувальники закидали автобус з президентом камінням (фото, відео)

Оточення президента розштовхувати протестуючих, які били руками по автобусу і кидалися на капот.

В Аргентині учасники протестної акції розбили вікно мікроавтобуса, в якому знаходився президент країни Альберто Фернандес. Він приїхав в одну з аргентинських провінцій, яка постраждала від пожеж.

Про це повідомляє видання TN.

Відзначається, що інцидент стався в невеликому місті Лаго Пуело в провінції Чубут.

Мітингувальники спершу щільно оточили автобус з політиком і створювали перешкоду для його виїзду. Деякі учасники мітингу, уточнює France24, кидалися на капот мікроавтобуса Альберто Фернандеса. Оточення президента розштовхувало протестуючих, які били руками по автобусу.

А коли машина нарешті змогла виїхати, один з учасників протесту кинув камінь в авто, розбивши бокове скло. Глава держави і його оточення не постраждали.

Протестуючі виступали проти масштабного видобутку корисних копалин в регіоні Чубут.

До речі, нещодавно в Аргентині мер міста Роке вакцинувався "Супутником V", тримаючи в руках портрет Володимира Путіна.